Lazio, la tifoseria pretende rispetto (FOTO)

LAZIO SAMPDORIA CURVA NORD – Ancora rimproveri in casa Lazio. Dopo le voci (rivelatesi poi false, stando alle smentite di Lotito e Tare), ora la tifoseria laziale pretende rispetto. Nella sfida di ieri contro la Sampdoria all’Olimpico infatti è apparso in Curva Nord uno striscione volto a mettere in risalto il punto di vista dei tifosi: “Rispetto per i laziali”. Parole queste che non lasciano spazio ad altre interpretazioni: un monito forte e chiaro.