Lazio, l’ex Stendardo: “Contro la Fiorentina non sarà facile, l’Europa League non aiuterà”

LAZIO FIORENTINA INTERVISTA STENDARDO – Lo scorso anno ha deciso di interrompere la carriera sportiva: Guglielmo Stendardo, difensore classe 1981, ha vestito la maglia della Lazio per sei anni anche se in due esperienze distinte, dal 2005 al 2008 prima e dal 2009 al 2012 poi. Soprannominato ‘Willy’ dai tifosi, ha collezionato in tutto 85 presenze e 6 gol in biancoceleste, facendosi notare per la sua grinta e personalità. Quest’oggi Stendardo è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Blu’ per commentare il prossimo turno di campionato che vedrà contrapposte la squadra di Inzaghi e la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

LAZIO-FIORENTINA – “Domenica per i ragazzi di Inzaghi non sarà facile: la Fiorentina è una delle squadre migliori di Serie A, che ha in rosa giovani importanti per il presente e il futuro. L’ambiente biancoceleste è molto caldo e non ha reagito bene alla sconfitta nel derby. E la partita di Europa League non aiuterà sicuramente la Lazio a prepararsi alla sfida contro la Fiorentina”.