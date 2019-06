Lazio, per Berisha spunta l’ipotesi di prestito al Salisburgo

LAZIO BERISHA – Valon Berisha, dopo una stagione povera di spunti e ricca di infortuni, potrebbe lasciare la Lazio. Il guerriero visto con la maglia del Salisburgo a Roma sembrerebbe non essere mai arrivato, ed ecco perchè come riporta Il Tempo, Valon potrebbe essere ceduto in prestito per ritrovare la brillantezza perduta. L’ipotesi più probabile è un ritorno in quella che per 6 anni è stata casa sua: il Salisburgo. Tare, nonostante l’inizio complicato, non ha però perso la fiducia nelle sue qualità. Il kosovaro potrebbe partire soltanto in prestito secco per ritrovare continuità e poi tornare in biancoceleste per dimostrare le sue qualità: le valutazioni sono in atto, molto dipenderà anche dal pensiero di Simone Inzaghi.