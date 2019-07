LAZIO LAZZARI – Manuel Lazzari è già virtualmente un giocatore della Lazio ma per rendere ufficiale l’affare manca ancora la definizione del nuovo contratto di Murgia con la SPAL. Come riporta La Nuova Ferrara, proprio in questi giorni si sta definendo l’accordo tra gli estensi e il centrocampista romano, poi Lazzari verrà annunciato: l’esterno della Nazionale firmerà un quinquennale da 1,2 milioni a stagione.