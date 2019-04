Lazio, Quagliarella racconta: “Mi volevano Tare e la Roma, ma io…”

QUAGLIARELLA LAZIO MERCATO – Fabio Quagliarella un tempo fu vicino alla Lazio. È lo stesso attaccante a raccontarlo, come riporta il Corriere dello Sport :“Estate 2013, apparecchiano un giro di attaccanti: io alla Roma, Gilardino alla Juventus e Borriello al Genoa. All’ultimo si inserisce la Lazio e diventa un derby. Tare mi tempesta ogni dieci minuti, cedo o non cedo? Stanno parlando, barcollo un po’, ma poi squilla il cellulare. Era Conte: “Fabio, mi dicono che vuoi andare, ma io non darò mai il mio placet”. Io: “Mister allora resto”. E conclude: “A un certo punto mi mettono in vivavoce, Tare spinge e la Roma rilancia. Devo scegliere in dieci minuti e li gelo restando alla Juventus”.