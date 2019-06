Lazio, quinta forza in casa per duelli aerei vinti: la classifica stagionale

La Lazio vanta un altro bel risultato, grazie agli elementi che fanno la differenza sui duelli aerei. Tra tutti i giganti Milinkovic e Acerbi su tutti, ma anche Parolo e Leiva. In una classifica stilata sui dati, i biancocelesti si posizionano quinti per le partite disputate in casa. La percentuale è di 52,3% di duelli aerei vinti, con Roma (57,7%), Udinese (54,2%) e Cagliari (54%).