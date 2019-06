Lazio, tutte le mete delle vacanze dei biancocelesti

LAZIO VACANZE – La rosa di Simone Inzaghi si ritroverà il 10 luglio per iniziare la nuova stagione ma nel frattempo i biancocelesti sono sparsi per il mondo in cerca di relax. Luiz Felipe e Wallace hanno seguito il richiamo di casa: entrambi, insieme alle rispettive famiglie, hanno fatto ritorno in Brasile. Correa invece ha scelto il Messico accompagnato dalla bellissima Desireè Cordero. Cinque i biancocelesti volati in America: Leiva con la famiglia a Disney World, Durmisi e Patric a Miami, dove hanno condiviso anche alcuni momenti insieme. Infine anche Proto e mister Inzaghi hanno scelto rispettivamente Los Angeles e New York.

EUROPA – Tanti anche i laziali che come riporta il Corriere dello Sport, hanno scelto il fascino europeo. Milinkovic e Marusic hanno scelto Ibiza, con Sergej che si è poi prolungato a Formentera con il fratello Vanja. Spagna anche per Berisha e Luis Alberto: il kosovaro è a Maiorca mentre lo spagnolo, tanto per cambiare, è tornato nella sua Siviglia. Vacanze tricolori invece per gli italiani: Immobile con la famiglia è in Sardegna, Guerrieri sull’isola di Ponza e Acerbi a Milano marittima. Dubai infine per il giramondo Caicedo e Angola per Bastos: nessuna notizia invece di Radu, Parolo e Lulic, leader silenziosi in campo e sui social.