Lazio-Udinese, le probabili formazioni. Parolo dal 1′, torna Radu. Patric in pole su Luiz Felipe, in attacco Caicedo-Immobile

LAZIO UDINESE FORMAZIONI – “Ci crediamo, i giochi sono ancora aperti“: così mister Inzaghi ha parlato della lotta al quarto posto, che sembra sempre più lontano dopo le recenti prestazioni dei biancocelesti, che hanno racimolato solo un punto. Eppure, vincere contro l’Udinese significherebbe non solo fare un balzo importante in classifica, ma anche tornare a sperare nella Champions. Di seguito le possibili formazioni del match.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – All’Olimpico non ci sarà Luis Alberto, squalificato: Parolo dunque si prepara al rientro da titolare. In difesa mister Inzaghi ritrova Radu che potrebbe prendere il posto di Bastos, Patric favorito al momento su Luiz Felipe. In panchina Correa, non al meglio: a far coppia con Immobile dal 1′ ci sarà Caicedo.



COME SI PRESENTA L’UDINESE – In casa Udinese non ci sarà Pussetto, ecco perché Tudor in attacco si affiderà alla coppia Okaka-Lasagna. Sulla fascia sinistra torna Zeegelaar dopo aver scontato il turno di squalifica.



Seria A Tim, Lazio-Udinese

Stadio Olimpico, Roma – Ore 19.00

ARBITRO: CALVARESE ASS. VUOTO – CECCONI IV UOMO: MANGANIELLO

VAR: MARESCA AVAR: DI LIBERATORE

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Zitelli, Jordao, Badelj, Durmisi, Correa, Neto, Scaffidi. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) – Musso; De Maio, Troost, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. A disp.:, Nicolas, Perisan, Nuytinck, Stryger, Wilmot, Badu, D’Alessandro, Hallfredsson, Ingelsson, Mandragora, Micin, Sandro, Teodorczyk. All. Tudor.