Lazio, un colpo solo se parte Caicedo. Tare alle prese con gli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO ESUBERI TARE CAICEDO – Milinkovic resterà alla Lazio. A meno di un colpo di scena finale o di un’offerta che soddisfi Lotito, il talento biancoceleste dovrebbe disputare ancora un’altra stagione con Inzaghi. Concluso il mercato in entrata, dunque, è fondamentale concentrarsi su quello in uscita.

ESUBERI – Sono in tutto 14 gli esuberi da piazzare, come scrive La Repubblica: Adamonis, Mauricio, Filippini, Germoni, Lombardi, Cataldi, Morrison, Di Gennaro, Minala, Sprocati, Oikonomidis, Kishna, Perea e uno tra Basta e Djavan Anderson, quest’ultimo destinato al prestito alla Salernitana in caso restasse il serbo.

CAICEDO LUKAKU – Sono altre due le questioni da trattare, però. La prima riguarda l’attaccante ecuadoriano: in caso si trovasse una squadra interessata a lui, la Lazio potrebbe muoversi alla ricerca di un nuovo vice-Immobile. Occhi puntati su Wesley, come scrive La Repubblica, e su Dembélé del Celtic. Per il belga la situazione è diversa: attualmente non è stato preso in considerazione per la partita contro il Napoli e continua ad allenarsi a parte.

A.B.