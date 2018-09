LAZIO. Zoff: “I biancocelesti sono a livello di Roma, Napoli e delle milanesi”

LAZIO INTERVISTA ZOFF – Dino Zoff è una leggenda del nostro calcio: campione del mondo a ‘Spagna ’82’, il portiere ha vissuto la sua carriera da calciatore principalmente a Napoli (1967-1972) e nella Juventus, con la quale ha collezionato 330 presenze tra il 1972 e il 1983. Con i bianconeri ha anche esordito in panchina come allenatore, esperienza che poi ha vissuto nella Lazio dal 1990 al 1994 e poi in due ritorni nel 1997 prima e nel 2001 poi. In questi anni ha ricoperto, per alcuni tratti, anche il doppio ruolo di mister e presidente, un ‘tutto fare’ che il popolo laziale ricorda sempre con affetto ed emozione. L’ex numero 1 della Nazionale è intervenuto ai microfoni di ‘tuttomercatoweb’ per commentare l’inizio di campionato e dire la sua sui biancocelesti: queste le dichiarazioni.

SERIE A – “Chi è l’anti-Juve? Tutte hanno avuto risultati alterni, ma parliamo sempre di tre partite. Ci sono Roma, Napoli, Inter e Milan, ma bisogna fare attenzione anche alla Lazio. Sicuramente è al livello delle altre. Le anti-Juve si equivalgono, per quello che si è visto fino adesso”.