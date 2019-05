L’ex Lopez: “Lazio più forte dell’Atalanta, Correa sarà fondamentale. Gomez? Stravedo per lui”

EX LAZIO INTERVISTA LOPEZ – Ha giocato con l’aquila sul petto dal 1975 al 1980 collezionando 78 presenze. Antonio Lopez, ex regista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per commentare il finale di stagione che attende i ragazzi di Inzaghi.

CHAMPIONS – “Per la Champions siamo ancora in corsa, è difficile, ma ci si può puntare. Bisognerà disputare le ultime partite con tutta la cattiveria possibile ed il giusto atteggiamento”.

ATALANTA – “L’Atalanta è un team strano, magari parte male, ma nel secondo tempo rende nel migliore dei modi. Gasperini ed il suo staff sono il vero valore aggiunto dei bergamaschi, un applauso al lavoro svolto, la vera e propria forza di questa squadra. Stanno veramente bene sia al livello fisico che mentale”.

ROSA ATALANTA – “Ilicic dovrebbe recuperare per la sfida contro i biancocelesti, occhio a Zapata che è un calciatore bravo sia in fase offensiva che in quella difensiva con il suo possesso palla. Stravedo per Gomez, bisognerà fare molta attenzione all’argentino, è in una forma straripante. Non si dovrà mai andare nell’uno contro uno”.

MOMENTO LAZIO – “Correa sarà fondamentale per la gara di domenica, la sua posizione sarà determinante abbinata agli inserimenti di Milinkovic. Bisognerà proporre un gioco rapido ed aggressivo, servirà mantenere alta la concentrazione alta per tutti e novanta i minuti. Domenica sarà una sfida determinante, decisiva per il cammino biancoceleste, vedo la Lazio superiore all’Atalanta, ma i bergamaschi li vedo più affamati e cinici”.

IMMOBILE – “Immobile deve ritrovare la via del gol, gli darebbe fiducia e riacquisterebbe consapevolezza nei propri mezzi. In questo momento è difficile tenere fuori Caicedo, sta giocando veramente delle ottime gare, molto lucido e concreto”.