L’ex Orsi: “La miglior medicina è la vittoria, mi aspettavo giocatori più forti dal mercato estivo. Sergej? Senza entusiasmo…”

LAZIO INTERVISTA ORSI – Ha difeso la porta biancoceleste per nove stagioni tra il 1989 ed il 1998 collezionando 125 presenze con l’aquila sul petto. Fernando Orsi è rimasto sempre vicino alla Lazio, anche dopo aver appeso i guantoni al chiodo. Opinionista e commentatore di partite, l’ex portiere ha rilasciato un’intervista a Leggo nella quale si è analizzato il momento della squadra di Inzaghi.

MOMENTO LAZIO – “La miglior medicina è la vittoria. Sento parlare solo della trasferta di Bergamo ma anche se è una gara che non conta niente, se giovedì vinci, la Lazio si ritrova. Crisi? No, siamo quinti e ad un punto dal Milan. E’ questa la dimensione della squadra. Dovevamo stare otto punti sopra la Roma, sembra che Lazio e Milan stiano aspettando i giallorossi”.

LAZIO-SAMP – “Contro la Samp, la Lazio ha giocato una buona gara ma quando hai paura di vincere alla fine pareggi. In una partita in cui riesci a trovare il vantaggio al 95′, non puoi farti recuperare al 100′. Sono certo che anche in 11 contro 2 la squadra avrebbe preso quel gol”.

MERCATO ESTIVO – “I giocatori che lo scorso anno erano decisivi non stanno facendo bene e i sostituti non mi fanno impazzire. Badelj non è Leiva, Berisha non è Milinkovic. Dopo la partita dello scorso anno contro l’Inter doveva chiudersi un ciclo, mi aspettavo Parolo, Leiva e Radu facessero panchina per dar spazio ai nuovi. Ma non sono arrivati titolari più forti di loro”.

MODULO E SERGEJ – “Senza terzini non puoi giocare a quattro in difesa con regolarità. Milinkovic? Molti giocatori non sono trascinatori ma vanno di pari passo con il morale della squadra. Senza euforia ed entusiasmo non rendono al meglio e Sergej è uno di questi”.