LIVE. Genova, crollo ponte Morandi, 39 vittime. Continuano le ricerche

GENOVA PONTE MORANDI CROLLO – Tragedia a Genova dove nella giornata di ieri è avvenuto il crollo di ponte Morandi, il tratto autostradale che collega Genova Ovest verso il ponente ligure. Tante le vittime già accertate così come i feriti che continuano ad aumentare. Oggi il comune ha indetto il lutto cittadino, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

AGGIORNAMENTI LIVE 15/08

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Sale a 39 il numero delle vittime accertate per il crollo di Ponte Morandi a Genova, di cui 7 ancora non sono stati identificati. Sono invece 16 i feriti ricoverati negli ospedali del capoluogo ligure, tra i quali 12 in codice rosso.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Continuano gli interventi dei vigili del fuoco a Genova. Tra le macerie del ponte Morandi è stato estratto vivo un cane. I vigili del fuoco, infatti, hanno sentito abbaiare e lo hanno ritrovato sotto i detriti ancora in vita, a differenza del padrone che invece è deceduto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 – Matteo Salvini, arrivato a San Luca, ha fatto sapere a Radio24 che: “La revoca delle concessioni è il minimo che ci si possa aspettare. Da vice presidente del Consiglio scriverò a tutti gli altri concessionari privati per chiedere quale parte dei loro bilanci è reinvestita in sicurezza. Mi hanno segnalato situazioni di pericolo anche in Calabria”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 – “Ogni ora che passa è sempre più difficile trovare persone vive, ma continuiamo a sperare e scavare”, ha l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Queste, invece, le parole del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi di Maio a Radio Radicale: “I responsabili hanno un nome e un cognome: Autostrade per l’Italia. Abbiamo avuto il mito del privato, si è detto che sarebbe stato meglio far gestire ai privati. Ci troviamo con uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e niente faceva pensare a un tale crollo strutturale. Si dimettano i vertici, perché evidentemente la manutenzione non è stata fatta. Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d’Europa e loro pagano tasse bassissime perché sono posseduti da una finanziaria Benetton in Lussemburgo”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – È sceso a 15 il numero dei ricoverati in ospedale, di cui 12 in codice rosso: lo riporta l’Ansa. Una decina le persone che risultano disperse tra cui, secondo quanto fa sapere la Protezione Civile, c’è sicuramente un’auto con 5 persone a bordo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.10 – Clemente Mimun, direttore del Tg5, su Twitter rende noti i primi nomi delle vittime.

Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze; e

una intera famiglia di Campomorone (Genova) Roberto Robiano, 44

anni, Ersilia Piccinino, 41, e il figlio Samuele 9, Elisa Bozzo,

34 anni di Busalla (Genova); Bruno Casagrande, 35 anni, di

Genova. — Clemente Mimun (@cjmimun) August 15, 2018

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Sale a 37 il numero delle vittime confermate. Tra loro ci sono anche tre minori: secondo fonti del Viminale si tratta di un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni

AGGIORNAMENTI 14/08

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Sale a 35 il numero delle vittime provocate dal crollo del Ponte Morandi. Sono 10, al momento invece, i dispersi. Intanto la Samp twitta tutto lo sconforto per quanto accaduto, con lei tutte le altre di Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 – La prima certificazione ufficiale parla di 22 morti, tra i quali un bambino. Il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili: “La dimensione è epocale, decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l’appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema”, ha commentato Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova. “Alcune opere devono essere fatte e in tempi brevi, non si possono lasciare delle situazioni in sospeso eprché nessuno vuole decidere”, ha aggiunto il viceministro trasporti Rixi.

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 – Come riporta Repubblica.it, sono 11 le vittime accertate, e 5 feriti in condizioni gravi, ma secondo il Secolo XIX sarebbero almeno una ventina i morti estratti dai soccorritori. Anche un bambino tra la vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Secondo Sky Tg24 si parlerebbe di almeno una decina di morti: i soccorsi stanno operando, il ministro Toninelli che ha parlato di “immane tragedia” sta arrivando sul posto.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 – Cento metri del ponte Morandi che corre sulla A10 a Genova è crollato. Secondo i vigili del fuoco, sotto le macerie ci sono “auto e persone” e si segnalano fughe di gas. Si temono vittime, presenti anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane.