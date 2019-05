Lopez: “L’Atalanta ha vinto meritatamente. Ora la Lazio deve prendere le giuste contromisure per la finale”

LOPEZ LAZIO ATALANTA – Ieri pomeriggio, la Lazio è stata sconfitta per 3-1 dall’Atalanta. Queste le parole di Antonio Lopez, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste.

LAZIO ATALANTA – “Con tutta onestà l’Atalanta ha vinto meritatamente, quest’anno sotto il profilo del gioco e della compattezza credo sia una delle migliori squadre avendola vista giocare spesso. Bisogna riconoscere la forza di questa squadra, è un gran bel gruppo, mi diverto ad osservarla e merita la Champions League sinceramente. La Lazio ieri poteva disputare una gara migliore sicuramente, ma gli errori sono stati compiuti precedentemente. Rispetto alla squadra dello scorso anno sono venuti a mancare calciatori come Milinkovic e Luis Alberto che non hanno disputato una stagione all’altezza delle aspettative. Immobile non si discute, ma quest’anno è stato molto sfortunato per i numerosi pali presi. “

DIFFERENZE – “Mancando queste tre pedine fondamentali è ovviamente difficile ripetersi. Purtroppo sono venute a mancare delle componenti essenziali in questa stagione che si è compromessa già dall’inizio. Contro questa Atalanta è difficile competere sul piano atletico, è una squadra in grande condizione che corre per tutta la partita ed ha dei giocatori pazzeschi. Penso a quei tre davanti come Zapata, Ilicic, Gomez che sono devastanti, ma anche gli altri non sono niente male. Complimenti al D.S che ha saputo scegliere gli elementi migliori funzionali a questo progetto ed un plauso a Gasperini che li ha messi in campo nel migliore dei modi, valorizzandoli dal primo all’ultimo, veramente un grande mister. Ora la Lazio deve puntare tutto sulla Coppa Italia, un trofeo è sempre un trofeo e ti permetterebbe inoltre di accedere direttamente in Europa League, elemento da non sottovalutare.

FINALE COPPA ITALIA – “Si riaffronterà l’Atalanta, ieri abbiamo visto gli errori compiuti e prenderemo le giuste contromisure, consci dei nostri limiti e delle nostre qualità. Dovremo svolgere una grande gara al massimo delle nostre potenzialità cercando di fermare i loro uomini migliori quasi marcandoli a uomo, non facendoli respirare. Mi auguro che i biancocelesti possano conquistare la Coppa Italia, servirebbe a salvare una stagione, un trofeo è sempre un traguardo ambizioso ed importante. Il 15 maggio sarà una sfida determinante al fine di valutare la stagione della Lazio”.