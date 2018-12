LorenzoLoveLazio: la domenica biancoceleste del piccolo Inzaghi (FOTO)

SOCIAL LAZIO LORENZO INZAGHI – Le lacrime di Gaia Lucariello, moglie di mister Inzaghi, al gol del 2-1 durante il match contro la Sampdoria la dicono lunga sull’attaccamento dell’intera famiglia ai colori di questa squadra. Nonostante il pareggio, il quarto consecutivo, ed un solo punto che non soddisfa affatto le ambizioni della Lazio, il piccolo Lorenzo, figlio dell’allenatore piacentino, non perde mai occasione di mostrare supporto non solo al papà, ma anche alla sua squadra del cuore: eccolo, bellissimo, in completo biancoceleste. #LorenzoloveLazio, scrive mamma Gaia.