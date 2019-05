Lotito, la rivoluzione continua: dopo D’Angelo arriva Nastri, ex Fininvest

LOTITO LAZIO RIVOLUZIONE – Claudio Lotito rivoluziona tutto. Si parte dalle figure manageriali del club. Dopo Nicolò D’Angelo, che avrà la gestione globale della Lazio e delle altre società del gruppo Lotito, la prossima settimana ci sarà un nuovo ingresso, si tratta di Anna Maria Nastri. Come riporta Il Messaggero, si tratta dell’ex donna di fiducia di Berlusconi per cui per anni ha curato da Direzione sviluppo di Publitalia ‘80, l’area Manager e la ricerca sponsor per Fininvest.