Lotito: “Per Alitalia lavoro 21 ore al giorno. Feci così anche con la Lazio, quando…”

LOTITO LAZIO PROGETTI – Claudio Lotito dopo la Lazio e la Salernitana vuole continuare a stupire. Sia con l’acquisizione di una fetta di Alitalia, che con il ruolo in Senato che dovrebbe iniziare ad un anno dalle elezioni del 4 marzo 2018.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE – “Mi piacciono gli sport estremi, io lavoro 21 ore al giorno e faccio più cose degli altri. Feci così anche con la Lazio, mi chiusi là dentro notte e giorno a sfogliare le voci di costo e limare”, ha raccontato Lotito ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

DEBITI E PROGETTI – “Ho spalmato i debiti del club utilizzando le norme vigenti, e pago puntuale. Non mi sono mai messo in tasca un gettone di presenza, mai dato un emolumento come presidente. Ora la Lazio è costruita sul cemento armato”.