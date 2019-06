Luis Alberto: “Lopetegui al Siviglia mi piace, conosce le mie caratteristiche. Futuro? Vedremo…”

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO – Torna a parlare, Luis Alberto, e a stuzzicare il Siviglia ed il suo nuovo allenatore Julen Lopetegui. Lo spagnolo ha infatti concesso un’intervista a Canal Sur Television, in cui ha parlato brevemente anche del tecnico e del club andaluso: ecco le dichiarazioni del biancoceleste riportate dal Corriere dello Sport.

SU LOPETEGUI – “L’ho avuto come ct nella nazionale spagnola e so come lavora, mi piace. Penso che sia un tecnico che conosce bene le mie caratteristiche”.

FUTURO – “Vedremo che accadrà, al momento ho ancora un contratto con la Lazio.