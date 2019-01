Mancini: “Non ce l’ho con Immobile. Secondo i numeri è il migliore attaccante italiano, ma l’Italia gioca tornei di altissimo livello”

MANCINI IMMOBILE – Il 2018 è stato anche l’anno dell’arrivo sulla panchina della nazionale di Roberto Mancini. Il nuovo Ct ha porta però anche polemiche: come quella sullo scarsco utilizzo di Ciro Immobile. In una lunga intervista l’ex tecnico del Galatasaray, ha parlato anche dell’attaccante biancoceleste.

MIGLIOR ATTACCANTE ITALIANO – “Non è vero che ce l’ho con Immobile. Ciro ha giocato tanto anche con me. Bravissimo contro il Portogallo, ma la nazionale non è come una squadra di club: ci sono otto o nove partite all’anno, vanno sfruttate. I numeri dicono che è il miglior attaccante italiano, non ci sono dubbi, ma poi l’Italia non partecipa a un torneo di subbuteo bensì a manifestazioni di livello altissimo, in cui si alzano i valori collettivi. Nelle rappresentative ci sono i migliori giocatori di ogni paese, Immobile può avere difficoltà come gli altri attaccanti.”