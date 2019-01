Maradona ricoverato d’urgenza. Ecco il motivo della sua scomparsa in Messico…

LAZIO MARADONA ARGENTINA – Diego Armando Maradona è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Buenos Aires a causa di una emorragia interna. Durante un controllo di routine, i medici hanno riscontrato il problema allo stomaco e lo hanno fermato per effettuare accertamenti specifici. La notizia è trapelata da TyC Sports. Il “Pibe de Oro” non sembra però essere in pericolo di vita.