Marchegiani: “Per la Champions avanti l’Inter. De Vrij?…”

MARCHEGIANI LAZIO INTER DE VRIJ – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex laziale Luca Marchegiani​​ è tornato sullo ‘spareggio’ Champions tra Lazio e Inter di domenica sera: “L’esperienza di aver giocato partite importanti sicuramente conta. Considerando il cammino e il momento delle due squadre però, diventa abbastanza improbabile pensare che l’Inter possa farcela, se non fosse per il condizionamento che c’è dietro questa partita: la Lazio era già in Champions, l’Inter nell’ultima giornata è passata dall’essere quasi fuori ad avere un’ultima chance. L’aspetto psicologico delle variazioni di ‘situazione’ può fare la differenza. L’Inter ha un’opportunità che era insperata, pertanto avrà sicuramente più energie nervose rispetto alla Lazio che potrebbe sentire un po’ la paura di perderla dopo averla secondo me anche meritata di più”.

SU DE VRIJ – “Sinceramente non credo sia nelle condizioni di giocarla. Sono sicuro che se dovesse farlo si impegnerebbe al massimo, il problema è che si sta parlando troppo di questa situazione sia a Roma che a livello nazionale. Se dovesse sbagliare anche solo un intervento in questa partita si innescherebbero una serie di dietrologie anche ingiuste. Per questo non credo sia nella condizione ideale per poter giocare, anche se il ragazzo non ha colpe”.