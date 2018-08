MARIENFELD. La Lazio riposa, ma Berisha non si ferma: continua il percorso riabilitativo

MARIENFELD BERISHA – Mentre tutta la Lazio si riposa, in attesa dell’amichevole di oggi pomeriggio contro una squadra dilettantistica tedesca, Berisha non si ferma. Il centrocampista biancoceleste è sceso in campo con il preparatore Bianchini per continuare il percorso riabilitativo e rientrare il più presto possibile. Il kosovaro, che nei giorni scorsi ha riportato un affaticamento muscolare, è sceso in campo per svolgere una corsetta e rimettersi in forma, mentre tutta la squadra si sta riposando.