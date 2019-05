Milan, da domani tutti in ritiro puntivo: la colpa è di… Bakayoko!

MILAN RITIRO – Pugno di ferro di Gennaro Gattuso con i suoi ragazzi. L’allenatore del Milan ha deciso di indire un ritiro punitivo per tutta la squadra, a partire da domani. L’idea, già nella mente del tecnico calabrese dopo la sconfitta in casa del Torino, si è trasformata in realtà dopo che Bakayoko si è presentato in ritardo questa mattina all’allenamento. Immediata la reazione di Gattuso che, come riferisce Sky Sport, ha deciso di mandare in ritiro la squadra e punire con una multa il centrocampista francese.