MONDIALI FEMMINILI Super Italia all’esordio: le azzurre vincono in rimonta contro l’Australia

MONDIALI FEMMINILI AUSTRALIA ITALIA – L’Italia c’è e si vede. La Nazionale azzurra porta a casa un risultato straordinario nella partita d’esordio del Mondiale Femminile. A Valenciennes, in Francia, le ragazze di Milena Bartolini hanno battuto la più quotata Australia in rimonta. L’Italia ha iniziato il match con la giusta determinazione, senza sentire l’emozione di un ritorno al Campionato del Mondo dopo venti anni di assenza: la Bonansea trova subito il gol del vantaggio ma il VAR nega la gioia all’azzurra per un fuorigioco. La partita si mette in salita al 22′: calcio di rigore per l’Australia, Kerr batte e la Giuliani para ma sulla respinta l’australiana ribadisce in rete. Nella ripresa avviene il miracolo azzurro, firmato Barbara Bonansea: la juventina sigla una fantastica doppietta portando il risultato sul definitivo 2 a 1.

LA SITUAZIONE – L’Italia si aggiudica così i primi tre punti del torneo, portandosi momentaneamente in testa al Girone C: nel pomeriggio andrà in scena l’altro incontro del gruppo tra Brasile e Jamaica. Il prossimo impegno delle azzurre è venerdì a Reims contro la Giamaica, alle ore 18.

M.B.