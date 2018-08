Murgia, infortunio alla mano: si tratta di una frattura, presto il rientro a Roma

MURGIA INFORTUNIO LAZIO – Le sirene di calciomercato, per lui, restano accese. Ma Alessandro Murgia, eroe della scorsa Supercoppa contro la Juventus, cerca sempre più spazio in biancoceleste. Ieri l’ex Primavera si è allenato con una vistosa fasciatura alla mano sinistra: come evidenzia Il Messaggero, per il classe ’96 si teme una frattura che potrebbe costringerlo a lasciare il ritiro prima dei compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Il centrocampista ha riportato la frattura del dito anulare di una mano. Il biancoceleste sarà costretto ad un allenamento specifico per poi tornare al più presto a Roma, dove sarà operato.