Murgia: “Peccato per la Lazio, merita la Champions League”

MURGIA LAZIO CHAMPIONS – Alessandro Murgia è tornato a parlare della Lazio. Il centrocampista romano, intervenuto in zona mista dopo la vittoria contro l’Empoli, ha commentato la sconfitta dei suoi ex compagni contro il Chievo: “Se chiamerò i miei compagni per prenderli un po’ in giro? No, perché sapete bene che sono un tifoso della Lazio e appena ho saputo il risultato mi è dispiaciuto. Credo che allenatore, giocatori, società e tifosi meritino questa qualificazione in Champions”.