Pandev: “Fuori rosa con la Lazio e poi Triplete con l’Inter”

PANDEV LAZIO GENOA – Giunto ormai alla sua diciassettesima stagione in Italia, Goran Padev, superata la soglia dei 35 anni, vuole dimostrare di essere ancora all’altezza della Serie A. Intervistato dal canale ufficiale del Genoa, l’attaccante è tornato a parlare del suo finale d’avventura con la maglia biancoceleste: “La vita è strana. Dopo essere stato fuori rosa in una squadra, aver provato amarezza, la stagione dopo rientrai all’Inter e vinsi il Triplete. L’Italia è la mia seconda patria. Macedoni e italiani, in fondo, sono simili nel modo di pensare. Per questo mi sono integrato bene, dopo essermi messo in mostra al Torneo di Viareggio. Ancora meglio quando arrivò mia moglie, ormai siamo insieme da sedici anni”.