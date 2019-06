Podavini: “Abbiamo salvato la storia della Lazio. Inzaghi? Il suo entusiasmo mi riporta indietro nel tempo…”

EX LAZIO INTERVISTA PODAVINI – Tra gli eroi della Lazio -9 c’è anche Gabriele Podavini. Ex terzino destro, ha collezionato in totale 149 presenze con l’aquila sul petto tra il 1982 ed il 1987. Intervenuto ai microfoni della radio del club, il biancoceleste ha voluto ricordare la storica partita contro il Vicenza di 32 anni fa.

LAZIO-VICENZA – “Ho dei ricordi indelebili nella mente, non si cancelleranno mai. Quando ci penso mi sembra sempre che sia successo ieri. Lo stadio in estasi è stato un orgasmo calcistico. Avevo provato il tiro della disperazione, ed è uscito questo traversone che Giuliano è stato bravissimo a trasformare in gol: prima saltando con un tunnel il difensore e poi anticipando il portiere con la punta. L’estremo difensore del Vicenza, Dal Bianco, era il loro portiere di riserva ma parò di tutto quel giorno. Sentivo l’ansia dei tifosi allo stadio per quel gol che non voleva arrivare. Più passa il tempo e più riesco a notare l’effetto della nostra impresa, lì per lì faticavamo a rendercene conto. Pensavamo fosse una normale salvezza, l’importanza di ciò che avevamo fatto l’abbiamo capita solo con gli anni. In campo abbiamo messo tutto quello che avevamo, per fortuna è bastato per salvare la storia della Lazio”.

LAZIO – “Oggi sono tifoso della Lazio, la mia fede è nata strada facendo. Indossare la maglia biancoceleste è una cosa incredibile, impossibile non rimanerne ammaliati. Ho passato a Roma 5 anni bellissimi, a dispetto dei risultati sportivi. Quando scendevo in campo con l’aquila sul petto, ogni volta era come la prima: una grande emozione”.

INZAGHI – “Sono contento che sia rimasto, è fondamentale per dare continuità al progetto. Ha la Lazio dentro e vedere il suo entusiasmo mi fa tornare indietro negli anni, quando il calcio era fatto di sensazioni vere. Oggi l’attaccamento alla maglia non esiste più, purtroppo”.