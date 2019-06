Polisportiva Lazio, i Ducks tentando la grande impresa contro i Seamen

POLISPORTIVA LAZIO – Come riporta il Corriere dello Sport, sarà una domenica di grandi emozioni per la Lazio Ducks. La sezione biancoceleste di football americano sfiderà i favoritissimi Seamen per tentare di accedere alla finalissima del campionato italiano. Proprio i Seamen nella scorsa stagione bloccarono in semifinale l’avventura della Lazio: ad un anno di distanza da quella sconfitta si tenterà la rivincita.

ALTRI SPORT – All’Euroma stadium tra oggi e domani andrà in scena l’assegnazione dello scudetto femminile di Hockey su prato U16. Esordio alle ore 15 per le biancocelesti contro la Lorenzoni. Inizia bene invece la “Marco Aurelio’s cup” per la Lazio di calcio a 8: nel primo match infatti è arrivata la vittoria nel torneo più prestigioso d’Europa. Stop di misura invece per l’appena nata selezione femmminile.