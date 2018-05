Pressing de Vrij: l’olandese è combattuto. Dentro o fuori contro l’Inter?

LAZIO INTER DE VRIJ – De Vrij in campo o no contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato? Ormai quello riguardante l’olandese è diventato un vero e proprio “caso” che divide non solo tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. Ci avrebbe parlato Inzaghi, ci avrebbero parlato i compagni (Immobile, Leiva e Parolo tra gli altri). Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il difensore avrebbe confessato di sentirsi combattuto, in difficoltà, sotto pressione. Fino a mercoledì era quasi certo che Stefan sarebbe rimasto fuori dall’undici titolare per la sfida contro l’Inter, ora tutto può succedere: d’altronde, sulla professionalità del giocatore non ci sono mai stati dubbi.