Primavera, Bonacina saluta: adesso si attende il nuovo allenatore

LAZIO PRIMAVERA BONACINA – Fra 4 giorni scadrà il contratto di Valter Bonacina con la Lazio ma nonostante la promozione tramite play off in Primavera 1 il destino del mister sembra ormai segnato. Tare sembrerebbe orientato ad un cambio allenatore, anche se il nome del candidato è per ora ancora segreto. Come riporta il Corriere dello Sport, le riflessioni in società sono terminate e l’allontanamento di Bonacina sembrerebbe ormai scontato: il prossimo campionato sarà qualitativamente più difficile e i ragazzi del 2001 diventeranno i pilastri. L’obiettivo primario è mantenere la categoria ma prima servirà annunciare il nuovo allenatore: Tare potrebbe farlo già nei prossimi giorni.