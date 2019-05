PRIMAVERA. Lazio-Spal 2-1: i biancocelesti tornano nella massima serie!

LAZIO PRIMAVERA – Questo pomeriggio la Lazio ha sconfitto per 2-1 la Spal nei play off di Primavera 2, conquistando la promozione in nella massima serie. Decisive le reti di Scaffidi e Cerbara. Di seguito rivivi la diretta testuale del match.

SECONDO TEMPO

90+ 6’ – TERMINA QUI!!!!! I BIANCOCELESTI TORNANO IN PRIMAVERA 1 DOPO UN ANNO DI “PURGATORIO”

90+4 – Cambio Lazio: fuori Capanni dentro Nimmermeer

90’ – Cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

88’ ESPULSO SARE, Spal in dieci uomini!

85’ – GOOOOOOOOOLLLL! Cerbara riporta in vantaggio i biancoceleste con un tap in vincente nell’area di rigore ferrarese: potrebbe essere una rete pesantissima

74’ – Occasione Spal: Babbi tutto solo nell’area biancoceleste colpisce la Traversa.

69’ – Seconda sostuzione per Bonacina: dentro Zitelli, fuori De Angelis

66’ – Primo giallo anche in casa Lazio: ammonito Bianchi

63’ – Cambia ancora la Spal: dentro Sare e fuori Uzela

62’ – Primo giallo del match: ammonito Uzela per fallo su Capanni

59’ – Cambia anche la Spal: fuori Uellar dentro Gibilterra

57’ – Primo cambio per la Lazio: dentro Cerbara fuori Scaffidi per infortunio

52’ – Dialogo tra Scaffidi e Capanni, quest’ultimo serve Abukar che tenta la conclusione, murata però dalla difesa della Spal

46’ – Inizia ora il secondo tempo: nessun cambio per i due tecnici

PRIMO TEMPO

45+1’ – Finisce in parita il primo tempo di Lazio-Spal: a Scaffidi ha risposto il pareggio immediato di Babbi

45’ – Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara

43’ – Ancora Falbo vicino alla rete, ma di nuovo Seri si oppone al giovane biancoceleste

40’ – Falbo tenta la conclusione ma Seri gli dice di no

25’ – Ci prova Scaffidi, ma la sua conclusione è murata da un difensore ferrarese

21’ – Occasione Spal: Spina tenta la conclusione e sfiora il palo della porta difesa da Alia

11’- Pareggio Spal: tutto da rifare per la Lazio, Babbi sigla il pareggio ferrarese

6’ – GOOOOOL! Abukar serve Scaffidi che solo davanti alla porta batte Seri e porta in vantaggio la Lazio

1’ – Si Parte! Inizia ora la finale playoff di Primavera 2

FINALE PLAYOFF PRIMAVERA 2

Lazio-Spal – Sabato 18/05, ore 15.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

ARBITRO: Feliciani (sez. Teramo).

ASSISTENTI: Catucci-Ciancaglini.

LAZIO (3-5-2): Alia; Armini, Silva, Baxevanos; De Angelis, Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Capanni, Scaffidi. A disp.: Marocco, Kalaj, Franco, Kaziewicz, Petricca, Zitelli, Arapi, Francucci, Shoti, Cesaroni, Cerbara, Nimmermeer, Zilli. All.: Bonacina.

SPAL (4-3-3): Seri; Milani, Farcas, Salvi, Martina; Alessio, Rizzo Pinna, Uzela; Cuellar, Babbi, Spina. A disp.: Fallani, Campi, Valesani, Gibilterra, Coulange, Ielo, Mazzoni, Tunjov, Chakir, Sare, Minaj. All.: Cottafava.