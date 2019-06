CROAZIA GALLES – Questo pomeriggio, la Croazia ha sconfitto il Galles per 2-1, nella gara valida per le qualificazioni ai mondiali. Decisivi l’autogol di Lawrence e la rete di Perisic, inutile nel finale la marcatura di Brooks. In campo dal 76esimo anche il centrocampista della Lazio, Milan Badelj.