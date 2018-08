QUI FORMELLO. Esercitazioni difensive per i biancocelesti, Caceres in vantaggio per sostituire Luiz Felipe

LAZIO ALLENAMENTO FORMELLO – A quattro giorni dal secondo big match della stagione, che si terrà sabato allo Stadium contro la Juve, la Lazio è scesa in campo nel centro sportivo di Formello. Mister Inzaghi ha fatto svolgere una seduta tattica ai suoi giocatori, alla quale hanno preso parte anche i due pilastri della squadra: Leiva e capitan Lulic. Entrambi assenti per squalifica contro il Napoli, rientreranno proprio per la sfida ai bianconeri, così come Patric che, però, non dovrebbe partire titolare. Alla luce dell’ennesima prova negativa fornita dalla retroguardia all’esordio in campionato, il tecnico piacentino ha incentrato l’allenamento su esercitazioni difensive con tre difensori schierati, due esterni a tutta fascia e un centrocampista davanti. Per i giocatori offensivi invece, solo lavoro in palestra e sessione atletica sul campo nella seconda parte dell’allenamento.

VERSO LA JUVE – In vista di sabato, Caceres, Bastos e Wallace si contendono il posto sul centrodestra per sostituire l’infortunato Luiz Felipe (che oggi si sottoporrà a dei controlli), con l’uruguayano che sembrerebbe in vantaggio. Contro i Campioni d’Italia mancherà anche il neoacquisto Berisha. Per lui il rientro è previsto dopo la sosta.

S.D.B.