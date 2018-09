QUI FORMELLO. La rifinitura: Wallace dal 1′, Caicedo in coppia con Immobile. Differenziato per Lukaku

QUI FORMELLO – Tutto pronto per il quinto impegno della Lazio in campionato: domani, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno il Genoa di Ballardini. Nel pomeriggio, come di consueto, si è svolta la seduta di rifinitura a Formello volta a testare l’undici titolare che Inzaghi schiererà in campo: lavoro differenziato invece per Lukaku e Luiz Felipe.

DIFESA – Scelte forzate in difesa, dove il mister deve fare i conti con le assenze di Luiz Felipe e Radu. Al fianco del titolarissimo Acerbi ci saranno dunque Wallace a destra e Caceres a sinistra.

CENTROCAMPO – Centrocampo a cinque con Marusic e Lulic sulle fasce e Parolo, Leiva e Milinkovic a completare il quintetto.

ATTACCO – La vera novità è però in attacco dove, a sorpresa, Luis Alberto non lascerà il posto a Correa, ma a Caicedo che farà coppia con Immobile.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Arianna Botticelli