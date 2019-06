Buffon, in settimana l’annuncio della nuova squadra: in Italia una sola candidata

CALCIOMERCATO BUFFON – Settimana decisiva per il futuro di Gianluigi Buffon: il portiere 41enne ha lasciato il PSG ed è in cerca di un nuovo club dove, verosimilmente, concludere la sua straordinaria carriera da calciatore. Tra le squadre in lizza per accaparrarsi le prestazioni dell’ex azzurro è stata nominata anche la Lazio ma le quotazioni biancocelesti sono scese con il passare dei giorni. In pole position rimane il Porto, squadra che intriga l’ex Juve in quanto gli permetterebbe di giocare la prossima edizione della Champions.

LE ALTERNATIVE – Ma non mancano le alternative. Come rileva il Corriere della Sera, infatti, nelle ultime ore avrebbe preso piede l’ipotesi Leeds: l’opportunità di essere allenato dal ‘Loco’ Bielsa e di finire in un club con presidente un italiano, Andrea Radrizzani, potrebbe attirare Buffon, nonostante la squadra militi in Championship, seconda divisione inglese. In Italia l’unica in corsa sembra rimanere l’Atalanta, sulla carta la favola perfetta per concludere una storia da leggenda.