QUI VINOVO. Primo allenamento anti-Lazio per la Juventus: c’è attesa per il debutto di ‘CR7’ allo Stadium

QUI VINOVO – Dopo il successo ottenuto in extremis sul campo del Chievo Verona alla prima di campionato, la Juventus si è ritrovata a Vinovo per il primo allenamento settimanale. Nel mirino c’è la sfida di sabato prossimo contro la Lazio, in programma allo ‘Stadium’ alle ore 18:00. Una partita che, per i tifosi bianconeri, vale ben più di tre punti: contro i biancocelesti, infatti, ci sarà l’attesissimo esordio di Cristiano Ronaldo davanti il suo nuovo pubblico.

ENTUSIASMO A TORINO – L’entusiasmo generato dall’arrivo del campione portoghese ha ulteriormente complicato un appuntamento già proibitivo per qualunque squadra. Per provare a quantificare l’eccitazione che aleggia intorno alla squadra di Allegri, basta soffermarsi su un dato alquanto singolare: solo per assistere ad un allenamento, quest’oggi si sono presentati a Vinovo circa 200 tifosi. Per quanto riguarda le notizie di campo, è ancora presto per pronunciarsi sull’undici anti-Lazio: il tecnico bianconero può contare sulla disponibilità dell’intera rosa, eccezion fatta per De Sciglio, in forte dubbio per sabato sera.

M.B.