LAZIO ADEKANYE – Bobby Adekanye è stato il primo colpo della Lazio. Come ricorda il Corriere dello Sport, l’attaccante era già un giocatore biancoceleste da diversi mesi ma soltanto ieri il contratto del nigeriano (con passaporto olandese) è stato depositato in Lega. Il classe ’99 ha firmato fino al 2023, ed è arrivato a parametro zero dal Liverpool. Il giocatore è un’ala che funge anche da seconda punta, e nel ritiro di Auronzo proverà a convincere Inzaghi.