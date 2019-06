Calciomercato Lazio, l’attacco cambia faccia: i dettagli

CALCIOMERCATO – Il calciomercato sta entrando nel vivo e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Caicedo ha offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi, sarà difficile trattenerlo. Tare lo sa e ha iniziato a muoversi in anticipo, con l’obiettivo Wesley, attaccante del Bruges, corteggiato da un anno dal club di Lotito. Certo sarà l’arrivo di Adekanye, punta esterna su cui punta il ds laziale.

DOPPIO MODULO – Come nota il Corriere dello Sport, la rivoluzione in attacco non finisce qui. Il modulo dovrebbe rimanere sempre il 3-5-2, ma Inzaghi potrebbe pensare anche al 4-3-3. Bisogna ritrovare il gol perduto, Correa è esploso nel finale della stagione e Immobile cercherà di partire subito forte. Si parla anche dell’arrivo di un altro esterno, Jony del Malaga. Il tecnico deciderà di schierare le due punte o il tridente in base alle esigenze.