Calciomercato, per la fascia destra spunta Fassnacht

MOSSA INZAGHI – Inzaghi non ha dubbi, per riprendere il volo e portare la Lazio nei piani alti della classifica bisogna dare qualità sugli esterni. Il mister vuole mettere le ali a questa squadra e ha chiesto a Tare sostituti di esperienza e affidabilità, che possano compensare Marusic e Lulic. La strategia di Simone è questa, ha riscontrato li il problema della passata stagione.

CALCIOMERCATO – Come riporta il Corriere dello Sport, sulla sinistra sembra essere in dirittura d’arrivo Jony dal Malaga, per una cifra di circa 4,5 milioni di euro. Il ds laziale sta puntando ora anche la fascia destra e il nome nuovo è quello di Christian Fassnacht, giocatore dello Young Boys. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il cartellino va dai 6-7 milioni. Le alternative sarebbero sempre Manuel Lazzari e Matteo Darmian.