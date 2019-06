Corsa, assist e velocità: ecco Jony, il nuovo esterno biancoceleste

JONY LAZIO – Jony e la Lazio sono ad un passo, mancano solo gli ultimi ritocchi ed il giocatore sarà un nuovo esterno biancoceleste. Contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione e nelle casse del Malaga andranno 2 milioni. Un giocatore di talento che magari nel club capitolino potrebbe (ri)lanciarsi nel grande calcio a livello europeo.

LE STATISTICHE – Nella stagione appena terminata, il giovane ha collezionato 11 assist, meglio di lui soltanto Sanabria e Messi. Come riportato da Gazzetta Sportiva, Jony sarà il vice di Lulic: il capitano biancoceleste a gennaio ha spento 33 candeline, chissà che lo spagnolo, col tempo, non diventi titolare fisso. L’iberico è inoltre un giocatore più offensivo del bosniaco e molto duttile, tanto che oltre a fare il quinto di centrocampo nel 3-5-2 si trova molto a suo agio sia con il 4-4-2 che con il 4-3-3. Dotato di un buon dribbling, è un giocatore molto veloce: è l’acquisto giusto per il club capitolino?