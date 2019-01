Lazio a trazione offensiva: Inzaghi ci pensa

LAZIO NOVARA – La Lazio affronterà sabato 12 gennaio il Novara, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Inzaghi non vuole sottovalutare il match e schiererà la formazione senza badare troppo al turnover. L’idea del tecnico piacentino, come riporta il Corriere dello Sport, è riproporre Luis Alberto, Correa e Immobile insieme dal primo minuto.

FORMAZIONE – L’attaccante napoletano è inamovibile. Luis Alberto e Correa attraversano entrambi un ottimo periodo di forma e il mister non vuole privarsene. Ecco perchè la Lazio potrebbe ripresentarsi con il solito 3-5-2 ma a trazione offensiva: in difesa l’infaticabile Acerbi con Luiz Felipe sono sicuri del posto mentre nel mezzo riposerà uno tra Milinkovic e Parolo con Berisha che potrebbe prendere il loro posto.