Lazio, Gattuso prima scelta se parte Inzaghi: i dettagli

INZAGHI STAND-BY – Non si placano le acque in casa Lazio. La situazione allenatore non è ancora risolta e Lotito tiene in stand-by il proprio mister. Come evidenziato ieri dalla nostra redazione, il patron biancoceleste non si è lasciato sfuggire nessuna parola sulla questione, ribadendo che i panni sporchi vanno lavati in casa. Lui la sua mossa l’ha fatta e ora aspetta quella del tecnico, in attesa di una chiamata più ambiziosa.

FUTURO GATTUSO – Come evidenzia il Corriere dello Sport, Inzaghi sembra essere tentato dal Milan che è appena rimasto orfano del proprio allenatore. Gattuso ha rassegnato le dimissioni ed è libero sul mercato. Il Presidente laziale starebbe pensando a lui come possibile sostituto di Simone in caso di divorzio. Ha qualità morali e umane, oltre che competenza professionale, caratteristiche cercate sempre da Claudio Lotito.