Lazio, Inzaghi chiede due acquisti in difesa: i dettagli

PROGETTO LAZIO – La telenovela Lotito–Inzaghi è giunta al termine col rinnovo di Simone fino al 2021. Ci si è messi d’accordo su tutti i punti, primo fra tutti sul mercato e sulla Lazio che verrà. Il mister biancoceleste vuole puntare la Champions League e chiede acquisti all’altezza. Gli è stato detto che se arrivassero offerte consone, un big (Luis Alberto o Milinkovic) verrebbe ceduto. Il Presidente è stato chiaro, ma ha promesso un rimpiazzo all’altezza.

ACQUISTI DIFESA – Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico laziale preme per una rivoluzione in difesa. Sicuri del posto sono Acerbi, Luiz Felipe e Radu, con Wallace che è dato in partenza, mentre Bastos verrebbe ceduto solo se arrivassero le giuste proposte. Vanno rintracciati due difensori, tre se dovesse salutare anche l’angolano. L’obiettivo è il quarto posto, per raggiungerlo bisogna prima di tutto difendere meglio.