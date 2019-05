Lazio-Inzaghi, il futuro della panchina si decide entro le prossime 48 ore

LAZIO SIMONE INZAGHI – Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, potrebbe essere ai saluti. La vittoria della Coppa Italia potrebbe non essere sufficiente per garantire la conferma al tecnico piacentino e le continue conferenze stampa saltate così come i ripetuti incontri con la società per il suo futuro fanno presagire ad un addio.

LOTITO INCONTRO DECISIVO – Sia Lotito che Tare hanno più volte detto di voler continuare con il tecnico piacentino ma, come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il terzo incontro tra le parti i segnali sono più negativi che positivi. Il tecnico che vorrebbe un ingaggio più alto ma soprattutto garanzie su un mercato in entrata all’altezza: Lotito, al momento, gli avrebbe offerto 2 milioni a stagione a fronte dei 1,5 milioni attuali. Le prossime 48 ore saranno decisive, visto che ci sarà l’ultimo incontro prima della partenza di Inzaghi verso gli Stati Uniti.