Lazio, serve un difensore: in pole c’è Vavro, si valutano alternative

CALCIOMERCATO LAZIO – Tare è in continuo movimento alla ricerca di giocatori pronti ad una squadra come la Lazio. Negli ultimi anni ha fatto vedere il suo talento da ds, scommettendo su calciatori che in pochi conoscevano e che poi hanno dimostrato il loro vero valore sul campo. Uno dei reparti su cui il direttore sportivo dovrà muoversi è la difesa e, nelle ultime ore, circola il nome dello slovacco Denis Vavro come possibile rinforzo. Il classe ’97, attualmente in forza al Copenhagen, è alto 1,93 e, tra le sue qualità, ha la velocità. Come riportato da ilmessaggero.it, la squadra danese chiede 12 milioni, Lotito ne offre 8 più bonus.

GLI ALTRI – Ci sono altre piste seguite dal ds, come quella per Jemerson del Monaco, di Bruno Viana del Braga e quella di Hinteregger del Francoforte: tutti e tre sono in uscita. La Lazio cercherà di acquistare almeno 3/4 giocatori prima della partenza per Auronzo con il budget attuale condito dai 20 milioni incassati dalle cessioni di Neto e Jordao al Benfica, soldi già reinvestiti con l’acquisto di Adekanye e con gli arrivi quasi sicuri di Jony e Lazzari. Ora manca solo l’acquisto di un difensore.