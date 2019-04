Milan-Lazio, Correa vuole tornare al gol

MILAN LAZIO CORREA – Correa è dal 25 novembre che non va in gol. La Lazio grazie al suo gol era riuscita a pareggiare proprio contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino non ha più segnato nonostante sia partito titolare 13 delle 17 disputate. La Lazio ha bisogno dei suoi gol per acciuffare la Champions: sono troppo pochi 3 gol in campionato, Correa punta il Milan per incrementare i gol e la speranza di realizzare il sogno europeo.