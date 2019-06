Supercoppa, la Lazio vuole giocare a Gedda: il punto

SUPERCOPPA ITALIANA – La prossima Supercoppa Italiana si giocherà tra Juventus (campioni d’Italia) e Lazio (vincitori della Coppa Italia). La data ed il luogo sono ancora incerti perché la Lega lo scorso anno ha firmato un contratto con l’Arabia Saudita per disputare almeno due delle prossime quattro edizioni a Gedda e in caso quest’anno sarà cosi la finale si giocherà a dicembre o a gennaio.

GEDDA O ROMA – C’è il problema degli sponsor qatarioti, che accusano gli arabi di corruzione per pirateria negli eventi sportivi<. secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo sponsor in questione, beIN sport, garantisce alla Lega un trend per la vendita dei diritti televisivi all’estero. Però ci sono anche le due società in questione che vorrebbero giocare a Gedda per una questione economica: così facendo le società otterranno 3,4 milioni ciascuna, l’ultima finale che si giocò a Roma ad entrambe le squadre spettarono 700mila euro. Lotito spinge verso l’Arabia Saudita, ma tutto sta nelle mani della Lega, che in caso deciderà di disputare la finale a Roma, verrà giocata una settimana prima dell’inizio del campionato, nel weekend del 17 agosto.