Under 21, l’esperienza di Murgia per la Nazionale del futuro

CONVOCATI – Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni e i 23 in lista rappresentano ogni squadra di Serie A, escluse le neo promosse Lecce e Verona. Anche il Brescia è riuscito ad inserire un suo giovano talento, Sandro Tonali di cui si parla già molto bene. Senza fare riferimento ai singoli, tutti quanti sottolineano l’importanza del compagno e del gruppo.

MURGIA NAZIONALE – Come nota la Gazzetta, è una squadra che comprendere varie fasce d’età, c’è chi è ancora acerbo e chi è più maturo, in campo e nella vita. Per esempio Murgia che, all’età di 23 anni, sta per diventare padre e conta già un numero di presenze importante in campionato. Il c.t. lo ha premiato con la convocazione e il centrocampista, di proprietà della Lazio, non vuole tradire le attese. Ha del potenziale, come tutta l’Under21.