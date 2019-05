Regalia: “La Lazio è discontinua ma se in giornata può far male anche all’Atalanta”

LAZIO ATALANTA INTERVISTA REGALIA – Due giorni ci separano dallo scontro diretto tra Lazio ed Atalanta, partita fondamentale per i biancocelesti, ancora a caccia di punti preziosi per la corsa europea. Carlo Regalia, ex dirigente dei capitolini, ha parlato a L’Eco di Bergamo, sintetizzando i temi della sfida.

LAZIO-ATALANTA – “Sono due squadre che negli ultimi anni hanno dato vita a grandi partite. Attuano un calcio propositivo e hanno interessi in classifica contrastanti, lottando per lo stesso obiettivo: 4 punti di differenza. La Lazio è discontinua, ma se in giornata può far male a chiunque. Le assenze di Milinkovic e Lulic, domenica, peseranno. Occhio però alla coppia d’attacco Correa – Caicedo. Lasciar vincere i nerazzurri per tenere la Roma fuori dalla zona Champions? Così la Lazio resterebbe fuori dall’Europa League”.